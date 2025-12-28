PSG ‘pomeo’ Globe Soccer nagrade, Dembeleu pripala najvrjednija

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver Images

Napadač francuske nogometne reprezentacije i PSG-a Ousmane Dembele dobitnik je nagrade Globe Soccer Awards za najboljeg igrača godine na svečanosti održanoj u hotelu Atlantis The Royal u Dubaiju.

Globe Soccer Awards zajednički organiziraju Europsko udruženje nogometnih agenata (EFAA) i Udruženje europskih klubova (ECA), a ova nagrada dodjeljuje se od 2010. godine.

Ove godine dominirao je europski i francuski prvak PSG u koji je otišlo čak šest nagrada.

Dembele je bio uvjerljivi favorit za nagradu za igrača godine, a slavio je ispred Kyliana Mbappea, Raphinhe, Vitinhe i Laminea Yamala.

“Kad stvari ne idu po tvom, moraš naporno raditi, i to smo mi i učinili”, kazao je Dembele zahvalivši se svojoj obitelji i kolegama, dirnut dosadašnjim putovanjem.

Nagrada za veznjak godine ide članu PSG-a Portugalcu Vitinhi, dok je nagradu za igrača u usponu dobio njegov suigrač Francuz Desire Doue.

Nagradu za najboljeg trenera dobio je šef stručnog stožera PSG-a Luis Enrique. PSG je najbolji klub, a na Park prinčeva ide i nagrada za najboljeg sportskog direktora i to Luisu Camposu.

“Ova nagrada je najvažnija, jer je klub najvažnija stvar. Pojedinačne nagrade su lijepe, ali bez trofeja za klub nisu ništa. Uvijek se pričalo o zvijezdama, sada imamo drugačiju filozofiju i drugačiju generaciju. Nevjerojatni su, ali i zvijezde su pomogle. Sve momčadi protiv kojih smo igrali gurale su nas da budemo bolji”, kazao je čelnik pariškog kluba Nasser Al-Khelaifi.

Najbolji napadač je mladi Španjolac Lamine Yamal, član Barcelone, dok je nagradu za najboljeg igrača Bliskog istoka dobio Portugalac Cristiano Ronaldo, član saudijskog Al Nassra. Portugalac Jorge Mendes je najbolji sportski agent.

Francuzu Paul Pogba primio je nagradu za prevladavanje nedaća u sportskoj karijeri, dok je nagradu za životno djelo dobio Španjolac Andres Iniesta.

“Zadovoljstvo je primiti ovaj trofej u tako posebnom trenutku. Jako sam ponosan na ono što sam radio dugi niz godina, za mene je najvažnije poštovanje navijača. Nogomet je moja strast i jako sam sretan što sam bio igrač toliko godina”, kazao je iniesta.

U ženskoj konkurenciji pobijedila je vezna igračica Barcelone Španjolka Aitana Bonmati, a najbolji ženski klub je Barcelona.