Nevjerojatna predstava Mbappea: S četiri gola prekinuo je loš niz Real Madrida

Podijeli :

(AP Photo/Thanassis Stavrakis)

U petom kolu Lige prvaka Real Madrid je golovima Kyliana Mbappea porazio Olympiakos s 4:3. Grci su poveli s 1:0, ali to je naljutilo Realovu "devetku" Kyliana Mbappea koji je od 22. do 29. minute postigao tri gola te je tako došao do hat-tricka. Razmak između prvog i trećeg gola iznosio je šest minuta i 42 sekunde i tako je umalo srušio rekord. U drugom dijelu je Mbappe zabio još jedan, a Olympiakos dva te je ogled završen s 4:3 za Madriđane.

Hat-trick Mbappea umalo je srušio rekord za najbrži u povijesti. Brži od njega bio je jedino Mohamed Salah čiji je razmak između od prvog do trećeg gola bio šest minuta i 13 sekunda, 29 sekunda brže od Mbappeovog.

Ovom pobjedom je Real prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede te su sada skočili na peto mjesto Lige prvaka dok je Olympiakos na lošem 33. mjestu.