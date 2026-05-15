Mbappe: Arbeloa mi je rekao da sam četvrti izbor u napadu, ova sezona nas boli

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kylian Mbappé stao je pred novinare nakon pobjede 2:0 protiv Ovieda.

Francuz je zbog ozljede bio odsutan od kraja travnja. Prvi put otkako je stigao u Madrid, navijači su zviždali francuskom napadaču. I to tijekom zagrijavanja, potom u 68. minuti kada je ušao u igru, a Bernabeu mu je zviždao i svaki put kada je dodirnuo loptu.

“Trener mi je rekao da sam četvrti izbor u napadu, iza Mastantuona, Vinija i Gonzala”, izjavio je Mbappé objašnjavajući zašto je utakmicu počeo na klupi. No ubrzo ga je demantirao trener Álvaro Arbeloa, a Mbappe je otkrio da je posebno pogođen što nije igrao u El Clasicu.

“Bilo mi je teško što nisam igrao u Clásicu. Ali to je život. Ne možemo promijeniti mišljenje ljudi. Ovo nije prvi put da mi zvižde. To je dio nogometa i života. Kada rezultata nema, navijači pokažu nezadovoljstvo.”

Francuska zvijezda je inzistirala na obraćanju medijima nakon utakmice.

“Želio sam osobno govoriti kako bi sve bilo jasno. Moja jedina odgovornost je igrati dobro i dati sve za ovaj dres. Ova sezona nas boli, izgubili smo identitet.”

Na kraju je stao u obranu predsjednika Kraljeva, Florentina Pereza.

“On je najbolji predsjednik na svijetu i najbolji predsjednik u povijesti Real Madrida. Ljudi ne bi smjeli zaboraviti sve što je napravio za ovaj klub. On je legenda Reala.”