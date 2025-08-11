Mateo Barać u istoj utakmici bio stoper Varaždina i Slaven Belupa

Podijeli :

Slaven Belupo

Slaven Belupo je preokretom na domaćem terenu svladao Varaždin rezultatom 3:1 u drugom kolu HNL-a, no susret će se pamtiti po nečemu što se nikad ranije nije dogodilo u najvišem rangu našeg nogometa.

Naime, na travnjak je u početnim postavama obje momčadi izašao Mateo Barać.

Oba imenjaka dolaze iz Sinja i igrali su na pozicijama stopera. Iskusniji 31-godišnji Barać iz Varaždina dobro je poznat domaćoj publici po nastupima za Osijek, a u svoj sadašnji klub stigao je prošlog ljeta iz kazahstanskog Aktobea.

Mlađi Barać iz redova Slavena jučer je debitirao u SHNL-u gdje je stigao iz Karlovca.