Matanović i Maglica strijelci, Stanišić odigrao skoro cijeli susret za Bayern!

Hrvatski napadač Igor Matanović upisao je pogodak i asistenciju te je vodio svoj Freiburg do gostujuće pobjede 3-1 protiv Fortune u Duesseldorfu, u drugom kolu njemačkog DFB Pokala.

Freiburg je nakon samo šest minuta vodio 2-0 i to zaslugama Matanovića. Hrvatski napadač je u prvoj minuti načeo domaćina i doveo goste u vodstvo 1-0, dok je u šestoj minuti asistirao Grifu, najboljem strijelcu Freiburga, koji je zabio za 2-0.

Drugoligaš iz Duesseldorfa je smanjio u 20. minuti golom El Azzouzija, dok je pobjeda gostiju potvrđena u sudačkoj nadoknadi. U 93. minuti je Scherhant pogodio za 3-1. Matanović je za Freiburg igrao do 63. minute.

Bayern rutinski slavio

Koeln je poveo protiv Bayerna, ali su na kraju Bavarci slavili s uvjerljivih 4-1. Ache je u 31. razveselio domaće navijače Koelna, ali vrlo brzo je uslijedio preokret. Diaz je u 36. izjednačio, dok je Harry Kane u 38. zabio za 2-1 gostiju. Novi je gol Kane postigao u 64., dok je u 72. minuti sve zaključeno kada je Olise postavio konačnih 4-1.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je počeo utakmicu za Bayern i zamijenjen je u 87. minuti.

Maglica zabio za Darmstadt

Darmstadt je na domaćem terenu pobijedio Schalke 4-0, a drugi gol na susretu je postigao hrvatski nogometaš Matej Maglica. Uz njega su domaće navijače razveselili strijelci Akiyama, Hornby i Bialek.

Bayer se namučio

Uz neočekivano puno muke nogometaši Bayera iz Leverkusena su u šesnaestini finala kao gosti svladali Paderborn 4-2 nakon produžetaka. Od 58. minute, kod rezultata 0-0, drugoligaš iz Paderborna je ostao s igračem manje nakon isključenja Gotzea. Samo dvije minute kasnije Bayer je naplatio igrača više, a strijelac za 1-0 bio je Grimaldo. Unatoč igraču manje domaći sastav je uspio izboriti produžetke i to golom Marina u 90. minuti.

Ne samo da je drugoligaš Paderborn prijetio s igračem manje uglednom suparniku, već je i poveo 2-1 u 96. minuti kada je mrežu Bayera pogodio Michel. Bayer je na 2-2 izjednačio golom Quansaha u 106. minuti, a umornog je domaćina slomio u nadoknadi drugog produžetka. U 122. i 124. minuti Maza i Garcia su bili strijelci za konačnih 4-2 kluba iz Leverkusena.

U ranijem terminu ove srijede drugo kolo su preskočili nogometaši Stuttgarta, Kaiserslauterna i Magdeburga. U prvoligaškom obračunu Stuttgart je u gostima pobijedio Mainz 2-0. Gosti su poveli već u šestoj minuti kada je domaću mrežu pogodio Jaquez, a potvrda prolaska Stuttgarta uslijedila je u 73. minuti kada je strijelac za 2-0 bio Karazor.

Osminu finala izborio je Magdeburg nakon gostujućih 3-0 kod Illertissena. Strijelci su bili Breunig u 11., Mathisen u 31. i Pesch u 84. minuti.

Drugoligaški dvoboj Greuther Fuertha i Kaiserslauterna dobili su gosti s minimalnih 1-0. Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak dao Skytta.

U utorak su drugo kolo prošli Borussia (D), Hamburg, Hertha, Holstein Kiel, Bochum Borussia (M), Leipzig i St. Pauli.