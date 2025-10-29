VIDEO / EFL Kup: Gvardiol asistirao u pobjedi, Palace ponovo svladao Liverpool, Arsenal slavio rutinski

Crystal Palace je i treći put ove sezone nadigrao Liverpool, Arsenal je u drugom poluvremenu bio bolji od Brightona, dok su se Manchester City i Chelsea namučili do pobjeda.
LIVERPOOL – CRYSTAL PALACE
Navijači Liverpoola ove će se sezone zasigurno sjećati Crystal Palacea – i to po lošem! Londonska momčad izbacila je „Redse“ iz Liga kupa Engleske nakon uvjerljive pobjede na Anfieldu od 3:0, ostavivši ih tako bez drugog trofeja u sezoni.
Palace je već ranije nadmudrio Liverpool – sezonu su otvorili osvajanjem Community Shielda na Wembleyju, gdje su slavili nakon jedanaesteraca (2:2, 3:2), a potom ih pobijedili i u šestom kolu Premier lige u Londonu rezultatom 2:1.
Ovaj put ponovno su bili bolji, a Liverpool je upisao i peti uzastopni poraz u domaćim natjecanjima. Junak susreta bio je Senegalac Ismaila Sarr, koji je mrežu Redsa zatresao dvaput – u 41. i 45. minuti.
Kada je debitant Liverpoola, Nallo, u 79. minuti dobio izravni crveni karton, bilo je jasno tko će proći dalje. Pobjedu Crystal Palacea potvrdio je Pino pogotkom u 90. minuti.
WOLVERHAMPTON – CHELSEA
Chelsea je već u prvom poluvremenu riješio pitanje pobjednika na gostovanju Wolverhamptonu – završilo je 4:3, iako utakmica nije bila nimalo laka. Londonski sastav zabio je tri pogotka u prvom dijelu.
Andre Santos doveo je goste u vodstvo u 5. minuti, na 2:0 povisio je George u 15., a pobjedu je praktički osigurao Estevão pogotkom u 41. minuti.
Wolvesi su se vratili u igru golom Arokodarea u 48. minuti, a nakon što je i Wolfe pogodio, domaći su se približili. No, Gittens je u 90. minuti potvrdio trijumf Chelseaja, iako su Wolvesi još jednom zabili u sudačkoj nadoknadi (90+1).
ARSENAL – BRIGHTON
Arsenal je s kombiniranim sastavom svladao Brighton 2:0 i tako se plasirao u sljedeće kolo.
Arteta nije želio riskirati, pa je u igru ubacio i glavne igrače. Saka je samo šest minuta nakon ulaska, u 76. minuti, potvrdio pobjedu Arsenala.
Manchester City se mučio protiv Swanseaja, ali je nakon preokreta slavio s 3:1. Domaćin je poveo pogotkom Franka u 12. minuti i odolijevao sve do 39., kada je Doku izjednačio.
Iznenađenje je spriječio Marmoush koji je u 77. minuti donio preokret, a Cherki je u 90+3. minuti potvrdio pobjedu Cityja, a za konačan rezultat je asistirao Joško Gvardiol.
