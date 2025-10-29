VIDEO / EFL Kup: Gvardiol asistirao u pobjedi, Palace ponovo svladao Liverpool, Arsenal slavio rutinski

Podijeli :

Crystal Palace je i treći put ove sezone nadigrao Liverpool, Arsenal je u drugom poluvremenu bio bolji od Brightona, dok su se Manchester City i Chelsea namučili do pobjeda.

LIVERPOOL – CRYSTAL PALACE

Navijači Liverpoola ove će se sezone zasigurno sjećati Crystal Palacea – i to po lošem! Londonska momčad izbacila je „Redse“ iz Liga kupa Engleske nakon uvjerljive pobjede na Anfieldu od 3:0, ostavivši ih tako bez drugog trofeja u sezoni.

Palace je već ranije nadmudrio Liverpool – sezonu su otvorili osvajanjem Community Shielda na Wembleyju, gdje su slavili nakon jedanaesteraca (2:2, 3:2), a potom ih pobijedili i u šestom kolu Premier lige u Londonu rezultatom 2:1.

Ovaj put ponovno su bili bolji, a Liverpool je upisao i peti uzastopni poraz u domaćim natjecanjima. Junak susreta bio je Senegalac Ismaila Sarr, koji je mrežu Redsa zatresao dvaput – u 41. i 45. minuti.

Kada je debitant Liverpoola, Nallo, u 79. minuti dobio izravni crveni karton, bilo je jasno tko će proći dalje. Pobjedu Crystal Palacea potvrdio je Pino pogotkom u 90. minuti.

WOLVERHAMPTON – CHELSEA

Chelsea je već u prvom poluvremenu riješio pitanje pobjednika na gostovanju Wolverhamptonu – završilo je 4:3, iako utakmica nije bila nimalo laka. Londonski sastav zabio je tri pogotka u prvom dijelu.