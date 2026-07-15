Masovno se dijeli objava mlade španjolske zvijezde: Predvidio je finale SP-a

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Pedri González nije bio u početnoj postavi kada je Španjolska u polufinalu Svjetskog prvenstva svladala Francusku s 2:0 (1:0), ali 23-godišnji veznjak Barcelone odavno je odigrao ključnu ulogu u dovođenju europskih prvaka do finala – barem što se tiče samopouzdanja.

“Crvena furija”, predvođena izbornikom Luisom de la Fuenteom, nadigrala je momčad koja je slovila za glavnog favorita za osvajanje naslova svjetskog prvaka, a mnogi su se pritom prisjetili što je Pedri podijelio na društvenim mrežama nakon prošlogodišnjeg poraza od Portugala nakon jedanaesteraca.

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Ispadanje iz Lige nacija dogodilo se godinu dana nakon osvajanja naslova prvaka Starog kontinenta, a Pedri je tada podijelio fotografiju na kojoj stoji između Laminea Yamala i Nica Williamsa uz jasnu poruku:

“1 9 0 7 2 6.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Pedri González (@pedri)

Naravno, riječ je o očitoj aluziji na datum finala Svjetskog prvenstva, u kojem Španjolska čeka boljeg iz dvoboja Argentine i Engleske, koji je na rasporedu u srijedu od 21 sat.

Pedri je pomogao u ispunjenju tog proročanstva, iako je protiv Francuske ušao tek u 78. minuti umjesto Fabiana Ruiza, a vidjet ćemo hoće li u finalu biti mjesta za njega u veznom redu uz Rodrija. Naravno, najvažniji je ishod te posljednje utakmice, koja se igra u nedjelju od 21 sat.