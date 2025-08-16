Marko Naletilić doveo Milanu igrača za 10 milijuna eura

Podijeli :

Privatna arhiva

On je odradio transfer desnog braniča Švicarca Zacharyja Athekamea koji je u 21. godini te su ga doveli i kao osnaženje kadra odmah, ali i investiciju za budućnost.

Nogometaši Milana koje je pojačao ovog ljeta Luka Modrić u novu sezonu startaju u nedjelju navečer u kup ogledu protiv Barija. Navijači s nestrpljenjem čekaju start nove sezone, žele vidjeti jedan redizajniranu momčad.

A od subote novi igrač Milana je i Švicarac Zacharyj Athekame koji je za 10 milijuna eura potpisao ugovor na pet godina. Taj je posao zaključio Marko Naletilić, koji dugi niz godina ima sjajnu relaciju sa slavnim milanskim klubom. Još je njegov otac Predrag Naletilić stvorio menadžersko ime upravo u Milanu, gdje je bio i osobni prijatelj s gotovo svim tada vaćnim članovima uprave “crveno-crnih”.

Modrić kreće s Milanom u službeni program, ne i trener Max Allegri na klupi jer mora odraditi dvije utakmice suspenzije zbog isključenja u finala talijanskog kupa 2024. godine kad je vodio Juventus.