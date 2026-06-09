Marko Livaja ostaje u Hajduku!

Nakon završetka prošle sezone pojavile su se brojne glasine o mogućem odlasku, uključujući i navodni interes talijanske Venezije. Dodatne špekulacije potaknule su priče o njegovom odnosu s trenerom Gonzalom Garcijom, no odlazak nikada nije bio ozbiljna opcija.

Sada je fokus na formiranju momčadi za novu sezonu, u čemu važnu ulogu ima sportski direktor Robert Graf. Livaja i navijači očekuju kadar koji će se moći ravnopravno boriti za naslov prvaka. Najbolji igrač Hajduka za splitski je klub dosad upisao 202 nastupa, zabio 104 pogotka i ostvario 61 asistenciju, a ugovor ga uz Hajduk veže do ljeta 2027. godine.