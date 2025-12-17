Manchester United uložio žalbu FIFA-i zbog ponašanja marokanskog saveza

Podijeli :

Manchester United je u ponedjeljak odigrao jednu od najluđih utakmica ovogodišnje Premier lige. Odigrali su nevjerojatni 4:4 remi s Bournemouthom, a par dana nakon toga ipak se neće pričati o nogometu.

Naime, u tom remiju Crveni vragovi nisu mogli računati na svog desnog beka Noussaira Mazraouija koji bi trebao zaigrati za Maroko na Afričkom kupu nacija. Po pravilima se čini kako Maroko nije ništa loše napravio što je zabranio svom desnom beku nastup za klub.

Naime, igrači su trebali biti pušteni u svoje reprezentacije 14. prosinca, a utakmica Manchestera i Bournemoutha odigrana je u ponedjeljak 15. prosinca. Tako je Crvenim vragovima prošao rok za korištenje Mazraouija. Nije on jedini Marokanac koji nije nastupio za svoj klub. Ista situacija bila je kod Neila El Aynaouija (Roma) i Abdeaa Ezzalzoulija (Real Betis).

Drugi savezi ipak nisu tako striktni kao marokanski jer je United u utakmici s “Trešnjicama” mogao koristiti Bryana Mbeuma (Kamerun) i Amada Dialla (Obala Bjelokosti).

Unatoč tome što je Maroko napravio sve po pravilima, Crveni vragovi su, kako prenosi engleski The Sun, uložili žalbu FIFA-i zbog ponašanja marokanskog saveza.

