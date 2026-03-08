Majer ostao bez trenera pa Wolfsburg ekspresno doveo zamjenu u borbi za ostanak

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Njemački nogometni prvoligaš Wolfsburg rastao se s glavnim trenerom Danielom Bauerom i doveo svog nekadašnjeg trenera Dietera Heckinga kao njegovu zamjenu, priopćili su u nedjelju iz kluba koji se bori za opstanak u elitnom razredu njemačkog klupskog nogometa.

Nakon subotnjeg poraza 1-2 na domaćem terenu HSV-a, Wolfsburg je s 20 bodova na 17. mjestu, u zoni ispadanja iz Bundeslige u kojoj se konstantno nalazi već 30 godina, otkako se prvi put domogao elitnog razreda.

“Nakon analize cjelokupne situacije, došli smo do zaključka da moramo dati momčadi novi poticaj kako bismo izbjegli ispadanje”, izjavio je sportski direktor Wolfsburga Pirmin Schwegler.

“Dieter Hecking donosi upravo iskustvo koje nam je potrebno u trenutnoj situaciji. Uvjereni smo da će svojom smirenošću, stručnošću i jasnim pristupom dati momčadi stabilnost koja joj je potrebna za postizanje našeg zajedničkog cilja – ostanka u ligi”, dodao je Schwegler.

Hecking je posljednji posao imao na klupi drugoligaša Bochuma, a vraća se u klub u kojem je bio trener od 2013. do 2016. i osvojio Njemački kup te njemački Superkup 2015.

“Povratak u Wolfsburg mi puno znači. Ovdje sam imao intenzivno i uspješno razdoblje i znam kvalitetu i energiju koju ovaj klub ima. Sada je vrijeme da se u potpunosti usredotočim na zadatke koji su pred nama te da udružimo snage kako bi klub ostao u Bundesligi”, rekao je Hecking.

Osim glavnog trenera, Wolfsburg je otpustio i generalnog direktora za sportska pitanja Petera Christiansena, koji je bio odgovoran za slaganje momčadi.

Subotnji poraz dočekan je tučnjavom igrača nakon posljednjeg zvižduka i nizom baklji bačenih na teren od strane ljutitih navijača Wolfsburga koji se suočavaju s prvim ispadanjem iz Bundeslige u klupskoj povijesti.