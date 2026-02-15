Lyon upisao sedmu uzastopnu pobjedu u Ligue 1, polako se uključuju u borbu za naslov

Podijeli :

xPaulinexFIGUETx Sportspressphoto_SPR88825 via Guliver Image

Lyon je u 22. kolu francuske lige ugostio Nicu i pobijedio 2:0, a bila je to sedma uzastopna pobjeda za trećeplasiranu momčad u ligi.

Corentin Tolisso zabio je krajem prvog poluvremena, a Noah Nartey u 64. minuti.

Ranije je Le Havre, unatoč isključenju Arounea Sangantea, svladao Toulouse 2:1 u drugoj minuti, nakon što je Issa Soumare postigao oba gola za domaćina.

Lorient je svladao Angers 2:0, dok je Auxerre u gostima pobijedio posljednjeplasirani Metz 3:1 nakon što je domaćin postigao dva autogola. U subotu je Lens u gostima pobijedio Paris 5:0 i vratio se na vrh tablice.

Lens vodi s 52 boda, PSG ima 51, Lyon 45, Marseille 40, Lille i Rennes po 34.