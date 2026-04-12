Lyon slavio pred svojim navijačima i nastavio lov na Ligu prvaka

xPaulinexFIGUETx Sportspressphoto_SPR88825 via Guliver Image

Nogometaši Lyona ove su se nedjelje radovali sa svojim navijačima, u utakmici 29. kola francuske Ligue 1 pobijedili su na svom stadionu Lorient 2:0.

Prema pobjedi Lyon je debelo zakoračio na startu drugog poluvremena, kada je zabio oba pogotka. Prvo je Jaremčuk u 49. minuti načeo Lorient, dok je već u 56. bilo 2:0 nakon pogotka Tolissoa. Lyon se ovom pobjedom popeo na petu poziciju na ljestvici, dok je Lorient ostao deveti.

Na treće mjesto ljestvice Ligue 1 vratili su se nogometaši Lillea nakon što su s 4:0 slavili u gostima kod Toulousea. Lille je poveo u 23. minuti golom Meuniera, a sve je riješeno na startu drugog poluvremena. Prvo je domaći igrač McKenzie dobio crveni karton u 48. minuti, a ekspresno je Lille iskoristio igrača više, zabio dva gola i osvojio tri boda. Strijelci su bili Perraud u 50. i Fernandez-Pardo u 55. minuti.

Nije tu bio kraj mukama Toulousea pa su gosti do kraja poentirali još jednom, Giroud je u 88. realizirao jedanaesterac za konačnih 4:0.

Međusobno su u nedjelju igrali Nica i Le Havre, klubovi koji se bore kako bi i dalje ostali dio Ligue 1. Remizirali su 1:1 čime su zajednički napravili koračić dalje od ispadanja. Gosti su poveli golom Samatte u 41. minuti, dok je u 59. Abdi izjednačio na konačnih 1:1.

Odgođene su dvije utakmice ovog kola te će Brest – Strasbourg i Lens – PSG igrati 13. svibnja.