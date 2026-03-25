‘Ludo je da sam sad s reprezentacijom, nedavno sam igrao u drugoj ligi, a prijatelji su me zvali klokan’

xCameronxAllanx xSportpixx via Guliver

Prvi put u karijeri Deni Jurić i Ante Šuto sudjeluju u reprezentativnoj akciji.

Šuto i Jurić na pripremama su s reprezentacijom Australije, koju čeka prijateljska utakmica protiv Kameruna (petak), te druga protiv Curacaa (utorak).

“Cijelo djetinjstvo s ponosom govorim da sam Australac, svi moji prijatelji u šali su me zvali “klokan”. Za reprezentaciju ću igrati svim srcem, to je nešto posebno jer mnoge australske legende imaju hrvatsko nasljeđe, pa se nadam da ću i ja biti jedan od njih”, rekao je Šuto tamošnjim medijima.

Napadač se našao na popisu Tonyja Perkovića nedugo nakon transfera na Otok, premda ga je izbornik pratio i u Slaven Belupu. Pravo nastupa ima ususret činjenici da je otac rođen u Melbourneu.

“Ludo je da mi se ovo događa. Prije dva mjeseca igrao sam u Hrvatskoj, prije dvije godine u drugoj ligi… Nogomet sam počeo igrati kao petogodišnji dječak, bio sam malen i povučen. U mom selu (Zmijavci, op. a.), koje broji 2.000 stanovnika, svi su jako ponosni. Evo, ježim se… Ne gledam daleko u budućnost, samo želim biti najbolji u svakoj utakmici i zaraditi poziv za Svjetsko prvenstvo”, zaključio je Šuto, koji je ovog tjedna po prvi put u životu zakoračio na australsko tlo.

Deni Jurić ipak je malo bolje upoznao zemlju za koju ga drže korijeni, premda je nije posjetio već 12 godina.

“Moj otac cijeli život sanja o ovome. I prije nego što je brat Tomi zaigrao za reprezentaciju, tata bi govorio da je uvjeren kako će za Socceroose nastupiti dva sina”, kaže Jurić pa dodaje:

“Nije samo on nosio dres, i ja sam ga nosio kod kuće. Lijepa sjećanja, Tomi je napravio nešto veliko za sebe i momčad. Takvi uspjesi su nevjerojatni. Držim palčeve da ću i ja što prije istrčati na teren, ostvariti snove svog oca, brata i samoga sebe.”