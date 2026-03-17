Ludnica u Poljskoj: Nakon 25 kola tri ekipe koje se bore za naslov imaju isti broj bodova

Podijeli :

(AP Photo/Czarek Sokolowski) via Guliver Image

U utorak navečer odigrala se zaostala utakmica 16. kola poljske Ekstraklase između Jagiellonije i Katowica. Domaća momčad tražila je pobjedu kojom bi se poravnala na vrhu lige, a do toga su i došli rezultatom 2:1.

Već u 11. minuti je Alejandro Pozo zabio za 1:0, a do kraja prvog dijela za 2:0 je pogodio Taras Romanczuk. Tako je Jagiellonia na predah otišla s visokih 2:0.

U 82. minuti je gostujuća ekipa smanjila zaostatak golom Erika Jirke, ali Jagiellonia je sačuvala prednost te je slavila s 2:1.

Ovom pobjedom je Jagiellonia preuzela vodeću poziciju u poljskoj Ekstraklasi, no to ne mora značiti puno jer osim njih 41 bod imaju ekipe Zaglebieja i Lecha iz Poznana. Tako devet kola prije kraja tri ekipe imaju jednak broj bodova, a u dobroj poziciji je i četvrti Gornik Zabrze, za koji igra legendarni Lukas Podolski. Oni su na 38 bodova, samo tri iza vodećeg trojca.

U borbu za naslov mogli bi se uključiti čak i Rakow (37), Wisla Plock (36) te Katowice koje su unatoč porazu pet bodova iza vodeće tri ekipe lige. Zanimljivo je da devet kola prije kraja svaka ekipa istovremeno može osvojiti ligu, a i ispasti iz nje. Naime, posljednja Termalica B-B. ima 22 boda, 19 manje od prve ekipe lige, u posljednjih devet kola u teoriji mogu osvojiti 27 bodova.