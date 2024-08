Lovrić više nije igrač Osijeka: ‘Mislio sam da će biti puno ljepše’

Podijeli :

NK Osijek

Kristijan Lovrić više nije igrač Osijeka.

Klub je potvrdio da je došlo do sporazumnog raskida ugovora koji je, inače, vrijedio do kraja lipnja 2026. i krilni je napadač slobodan u izboru nove sredine.

Kao što je poznato, ove sezone nije konkurirao za momčad, prethodno je izrazio želju za odlaskom pa je ostao na 64 službena nastupa u razdoblju od veljače 2022. do svibnja tekuće godine. Pritom je postigao 11 golova i upisao isti broj asistencija. Došao je u Osijek iz redova Gorice u jednom od najvećih ulaznih transfera u povijesti Osijeka, kao potencijalni hrvatski reprezentativac.

Odlazi s porukom koja je posebno upućena navijačima.

“Osijek je jedna od najljepših priča u mome životu! Upoznao sam ovdje puno dobrih ljudi, stekao nova prijateljstva i ne mogu reći ništa loše ni o klubu, ni o gradu. Naprotiv, samo ono lijepo će mi ostati u sjećanju. Nekada se stvari u životu, pa tako i u nogometu ipak ne poklope kako svi želimo. Mislio sam da će biti puno ljepše, rezultatski uspješnije, da ćemo napraviti nešto veliko, zbog toga sam uostalom i došao. Moram reći da su me umnogome zaustavile i ozljede koje sam imao, spriječile me da pružim zaista sve ono što znam i mogu. Navijačima dugujem jedno veliko hvala na svemu, učinili su me prilikom dolaska u Gradski vrt najsretnijim čovjekom na svijetu! Onaj doček ću zauvijek pamtiti, to je trebalo doživjeti i zbog njih mi je najviše žao što nismo bili prvaci, kada smo se one sezone borili za titulu. Imat ću tu emociju zauvijek. Hvala svima u klubu, baš svima s kojima sam surađivao. NK Osijek ostaje u mome srcu i želim mu sve najbolje. Igrači odlaze, mijenjaju se, a klub i navijači ostaju. Sretno Bijelo-plavi!”, poručio je Lovrić.