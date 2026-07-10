Lovren o Modrićevoj budućnosti u reprezentaciji: ‘Mislim da je blizu odlaska, ali…’

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Odlazak Zlatka Dalića s klupe hrvatske nogometne reprezentacije označio je službeni kraj najuspješnije ere u povijesti Vatrenih.

Tim je povodom bivši reprezentativac Dejan Lovren gostovao u Dnevniku Nove TV kod Marka Šepata, gdje je otvoreno progovorio o gorućim temama unutar svlačionice, Dalićevim metodama, ali ponajviše o klupskom suigraču i kapetanu čija je budućnost u kockastom dresu i dalje tema broj jedan – Luki Modriću.

Evo kada bi Bilić trebao biti imenovan izbornikom Vatrenih SK doznaje: Slaven Bilić odabrao stožer koji će mu pomagati na klupi Vatrenih, u njemu je i poznato ime Ivković za SK o Dalićevoj ostavštini: ‘Bez Subašića ništa od ovoga ne bi postojalo’

Lovren je za Novu TV otkrio kako je s kapetanom razgovarao prije nekoliko mjeseci i iznio svoje viđenje situacije:

“Mislim da je Luka blizu odlaska, ali njega se nikada ne treba odreći. Dok god smatra da je fizički spreman i da ima želju igrati za Hrvatsku, ne vidim razlog zašto bi stao. Nikad se neće ponoviti jedan Luka Modrić. Ne mora igrati svih 90 minuta, ali njegov duh znači jako puno ovoj reprezentaciji. Pogotovo mlađim igračima koji ga gledaju kao idola.”

Osvrćući se na odlazak čovjeka s kojim je na klupi prošao kroz povijesne trenutke i pod čijim je vodstvom odigrao 44 utakmice, Lovren je priznao da ga je vijest zatekla, no naglašava da izbornik odlazi kao pobjednik.

“Da ti budem iskren, nisam ni znao što očekivati. Naravno da mi je žao što je otišao s pozicije izbornika, jer ovakve stvari što je napravio s našom ekipom i Hrvatskom teško će se ponoviti. Ali može otići uzdignute glave i biti ponosan na sebe. Bio je vrlo miran. Kao što je i na televiziji. Ima svoj način govora i pristupa prema standardnim igračima, ali i prema ostalima. Čovjek na mjestu. Ne mogu ni jednu ružnu riječ protiv njega reći. Stvarno će mi faliti to druženje.”

Odnos s Dalićem, priznaje Lovren, gradio se i kroz teške situacije. Izbornik je bio poznat po čvrstoj kontroli svlačionice, što je pokazao još 2018. godine drastičnim potezima, a Lovren otkriva da je i sam znao ući u otvorene, “muške” rasprave s njim oko statusa u ekipi.

“To su muški razgovori. Na kraju krajeva poštujemo jedan drugoga i čujemo se kad god treba. Borio sam se za svoju poziciju jer sam smatrao da sam tada zaslužio igrati i to sam mu jasno dao do znanja.”

Na pitanje novinara kako je izbornik reagirao na takve situacije, odgovorio je kroz smijeh:

“Pa ne s osmijehom. Nije lako voditi reprezentaciju s toliko velikih zvijezda, ali mi smo se kao ekipa uvijek dobro držali i on je to znao održavati. Kad god bi netko malo poletio, jasno bi dao do znanja da je ekipa na prvom mjestu. To se vidjelo još 2018. s Kalinićem. Poslao je poruku svima i mislim da svaki izbornik koji dođe nakon njega mora imati isti pristup. Hrvatska je uvijek na prvom mjestu.”

Lovren se kratko dotaknuo i bolnog ispadanja s nedavnog Svjetskog prvenstva:

“Ne volim se vraćati na tu utakmicu s Portugalom, ali da smo odigrali prvo poluvrijeme kao drugo, sigurno bismo ih pobijedili. Međutim, kada primiš ovako jeftine golove, možda ni ne zaslužuješ proći dalje.”

Lovren je pred kamerama Nove TV jasno poručio koga želi vidjeti kao Dalićeva nasljednika.

“Volio bih ponovno vidjeti Slavena na klupi. On me prvi pozvao u reprezentaciju, čovjek je na mjestu i fantastičan trener. Tko zna što bi bilo da smo tada prošli Tursku na Euru. Možda bi Slaven ostao izbornik, a Zlatko nikada ne bi ni došao. Ali tko god dođe, očekivanja će biti ogromna. Vjerujem da dečki znaju tko je Slaven Bilić. Nije imao rezultate kao Zlatko, ali napravio je velike stvari, posebno onu pobjedu protiv Engleske. Ima karakter, ima svoje ja i upravo to treba hrvatskoj reprezentaciji.”

Za kraj, Lovren je istaknuo kako vjeruje u novu hrvatsku generaciju koju predvode Martin Baturina, Petar Sučić, Luka Vušković, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, te uz osmijeh dodao da je HNS-u i novom stožeru uvijek na raspolaganju ako ga budu trebali.