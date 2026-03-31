Lov na Euro: Mladi Vatreni igraju veliku utakmicu u Osijeku

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine danas u Osijeku igra jednu od ključnih utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027.

Suparnik je Turska, izravni konkurent u borbi za prvo mjesto u skupini H, a susret na Opus Areni počinje u 17:30. Hrvatska u dvoboj ulazi kao drugoplasirana, s bodom manje od vodeće Turske, ali i s utakmicom manje.

Upravo zato večerašnji ogled ima veliku težinu za momčad Ivice Olića. Pobjeda bi mladim Vatrenima otvorila sjajnu poziciju u nastavku kvalifikacija i donijela velik korak prema završnom turniru.

U prvom međusobnom ogledu, odigranom u rujnu u Trabzonu, Hrvatska je izvukla 1:1, a do boda je stigla nakon pogotka Marina Šotičeka.

Olić je i uoči ove utakmice jasno dao do znanja koliko je susret važan.

“Na početku smo rekli da je to jedan maraton od osam utakmica. Sad smo na pola puta i svaka utakmica je itekako važna. S pravom mogu reći da nakon ove četiri utakmice koje smo odigrali, Turska nam je najveći konkurent za to prvo mjesto”, poručio je hrvatski izbornik.