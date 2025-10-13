Loše vijesti za Hrvatsku: Njemačka povela u Sjevernoj Irskoj

Podijeli :

Sjeverna Irska i Njemačka u Belfastu igraju važan susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a gosti su u 31. minuti poveli preko Nicka Woltemadea. Loše su to vijesti za Hrvatsku s obzirom da je upravo Njemačka glavni konkuret Vatrenima u borbi za prvu jakosnu skupinu na Mundijalu. Naime, ako Nijemci ostvare sve tri pobjede do kraja kvalifikacija i osvoje prvo mjesto osigurat će "najbolji šešir" na SP-u sljedeće godine, dok će Hrvatska završiti u drugom.

