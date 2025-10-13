VIDEO / Loše vijesti za Hrvatsku: Njemačka slavila i izbacila Vatrene iz prve jakosne skupine

Pobjeda Njemačke donijela je loše vijesti za Hrvatsku, koja je nakon remija s Češkom pala na deseto mjesto FIFA-ina poretka.

VIDEO / Kako je Hodoba proživio golove Hrvatske u Varaždinu

Iako se nakon trijumfa nad Gibraltarom nakratko vratila na deveto, Nijemci su je ponovno prestigli. Da bi bila nositelj na Svjetskom prvenstvu i izbjegla najjače reprezentacije poput Argentine, Španjolske i Engleske, Hrvatska mora ostati među devet najboljih.

Uz Njemačku, pretekla ju je i Italija, a može i Maroko, koji je trenutno jedanaesti. Rangiranje se temelji na Elo modelu koji u obzir uzima snagu suparnika.