VIDEO / Loše vijesti za Hrvatsku: Njemačka slavila i izbacila Vatrene iz prve jakosne skupine

Njemačka je u 8. kolu skupine A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. svladala Sjevernu Irsku 1:0 pogotkom Nicka Woltemadea u 31. minuti. Time je zadržala prvo mjesto u skupini s devet bodova iz četiri utakmice.
Pobjeda Njemačke donijela je loše vijesti za Hrvatsku, koja je nakon remija s Češkom pala na deseto mjesto FIFA-ina poretka.
Iako se nakon trijumfa nad Gibraltarom nakratko vratila na deveto, Nijemci su je ponovno prestigli. Da bi bila nositelj na Svjetskom prvenstvu i izbjegla najjače reprezentacije poput Argentine, Španjolske i Engleske, Hrvatska mora ostati među devet najboljih.
Uz Njemačku, pretekla ju je i Italija, a može i Maroko, koji je trenutno jedanaesti. Rangiranje se temelji na Elo modelu koji u obzir uzima snagu suparnika.
