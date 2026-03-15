VIDEO / Samo na SK: Japanac u Keniji do prve WRC pobjede

Japanski vozač Takamoto Katsuta u Toyoti ostvario je u nedjelju svoju prvu pobjedu na Svjetskom reli prvenstvu (WRC) na safari reliju po Keniji, iscrpljujućoj utrci u blatu i kiši koja je desetkovala favorite.

U subotu se ovaj safari reli pretvorio u katastrofu za vodeći japanski tim nakon odustajanja Šveđanina Olivera Solberga , Francuza Sébastiena Ogiera i Britanca Elfyna Evansa , kao i za južnokorejskog proizvođača Hyundaija i njegovog belgijskog vozača Thierryja Neuvillea.

Odustajanje četvorice favorita utrlo je put Katsutinom trijumfu u njegovom Gazoo Racing Yarisu, što je njegova prva pobjeda u najvišoj kategoriji Rally1.

On je utrku završio samo 27 sekundi ispred Hyundai i20 Francuza Adriena Fourmauxa, koji je također profitirao od nesreća vodećih.Na trećem i četvrtom mjestu bili su peta Toyota Finca Samija Pajarija i treći Hyundai njegovog sunarodnjaka Esapekke Lappija.

U ukupnom poretku prvi je Evans sa 66 bodova, drugi je Solberg s 58 bodova, a treći Katsuta s 55.

