Lokomotiva predstavila Poljaka koji je prošao sve uzraste reprezentacije

Podijeli :

Foto: NK Lokomotiva Zagreb

Poljski napadač Hubert Sobol novi je član NK Lokomotive. Dolaskom u redove Lokosa, Sobol će svojim dosadašnjim iskustvom i napadačkim sposobnostima pojačati konkurenciju u ofenzivnom dijelu ekipe. Riječ je o 1,83 metra visokom centarforu, specijaliziranom za igru na vrhu napada.

Nogometno se razvijao u omladinskom pogonu Lech Poznań, gdje je upisivao nastupe i za drugu momčad tog kluba. Tijekom karijere nastupao je na posudbama u Warta Poznań, Odra Opole, Stomil Olsztyn te Górnik Łęczna.

Najistaknutiju sezonu imao je 2023./24. u redovima KKS 1925 Kalisz, kada je u 35 utakmica postigao impresivna 23 gola, čime je zaslužio mjesto u Momčadi sezone II lige prema izboru Poljske udruge nogometaša. U sezoni 2024./25. nastupao je za Widzew Łódź u najvišem rangu poljskog nogometa – Ekstraklasi.

Na reprezentativnoj razini, Sobol je nastupao za mlađe uzraste poljske reprezentacije (U-16, U-17, U-18 i U-19), a za U-19 momčad upisao je devet nastupa i postigao jedan pogodak.