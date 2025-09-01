Lokomotiva doznala suparnika u juniorskoj Ligi prvaka

Podijeli :

NK Lokomotiva

U Nyonu održan je ždrijeb juniorske Lige prvaka, a tamo se našla Lokomotiva koja je prošle sezone bila prvak Hrvatske i ujedno je jedini naš predstavnik koji će nastupati ove sezone.

Momčad s Kajzerice svoj put započinje kao prošle sezone, odnosno u drugom kolu “puta prvaka“. Igrat će protiv FCSB-a (nekadašnja Steaua). Prvi sraz ima 22. listopada kod kuće, a uzvrat je dva tjedna poslije u Rumunjskoj.

Vrijedi podsjetiti kako je prošle sezone zagrebački sastav došao do 1/16 finala u kojem je ispao od Sturma iz Graza nakon izvođenja jedanaesteraca te da je ovo ukupno treći nastup i drugi uzastopni što se ovog natjecanja tiče.

U Prvoj juniorskoj ligi trenutačno se nalazi na desetom mjestu. Ima samo četiri osvojena boda i zanimljivo je da je u sve četiri prvenstvene utakmice upisala remije. Za Osijekom, koji je trenutačno vodeći u poretku zaostaje šest bodova.