Liverpool u 418. europskoj utakmici prvi puta na teren poslao ovakav sastav

AP Photo/Jon Super

Liverpool od 21 sat na Anfieldu dočekuje Atletico Madrid. Stari su to znanci u Ligi prvaka, a posebno se pamti njihov susret osmine finala 2020. godine kada su slavili Madriđani. Sada je omjer snaga malo drugačiji, a dovoljno o tome govori sastav Liverpoola.

Naime, prvi puta u svojoj povijesti u europskim natjecanjima Liverpool je izveo sastav u kojem nema niti jednog Engleza. Na golu je Brazilac Alisson, u obrani su dva Nizozemca (Virgil Van Dijk, Jeremie Frimpong), jedan Francuz (Ibrahima Konate) te jedan Škot (Andrew Robertson).

U veznom redu je još jedan Nizozemac (Ryan Gravenberch), Nijemac (Florian Wirtz) te Mađar (Dominic Szoboszlai). Trojac u napadu ima jednog Egipćanina (Mohamed Salah), švedskog debitanta (Alexander Isak) te još jednog Nizozemca (Cody Gakpo).

Pokazatelj je to koliko je nogomet postao globalan sport te koliko se Liverpool promijenio. Donedavno su iz Redsa u englesku reprezentaciju odlazili brojni igrači, a sada tek na klupi imaju četvoricu engleskih nogometaša.