Liverpool predstavio pojačanje vrijedno 70 milijuna eura

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(AP Photo/Jeremias Gonzalez) via Guliver Image

Dosadašnji stoper francuskog prvoligaša Rennesa i mladi francuski reprezentativac Jeremy Jacquet i službeno je postao novi igrač Liverpoola u transferu vrijednom oko 70 milijuna eura.

Liverpool je već u siječnju dogovorio dolazak 20-godišnjeg braniča koji je potpisao petogodišnji ugovor.

Jacquet je ubilježio 33 nastupa za seniorsku momčad Rennesa, od toga je 21 ostvario u prošloj sezoni koju je naprasno morao prekinuti u veljači zbog ozljede ramena. Prije toga je igrao i za juniorsku momčad Rennesa, a u sezoni 2024./2025. je bio i na posudbi u Clermontu.

“Osjećam se stvarno dobro, prvi dojmovi su dobri i jedva čekam da počnemo s radom. Veliki klub poput Liverpoola je bio moj veliki san“, rekao je Jacquet za službeni klupski mrežni portal.

Očekuje se da će branič biti dostupan novom glavnom treneru Andoniju Iraoli od početka priprema za novu sezonu.