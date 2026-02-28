Sjajna asistencija Livaje i gol Rebića za vodstvo Hajduka protiv Varaždina

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Od 17 sati i 45 minuta krenuo je susret 24. kola HNL-a između Varaždina i Hajduka. Sat i pol vremena prije utakmice stigli su sastavi, a posebno iznenađenje je bilo izostanak Filipa Krovinovića iz početnih 11 Hajduka.

Hajduk je poveo u 23. minuti, sjajno je Marko Livaja uposlio Antu Rebića koji je bio precizan u Varaždinu.

Gonzalo Garcia nije mogao računati na svog pouzdanog veznjaka zbog ozljede pa je svoje opcije morao tražiti na drugim mjestima.

Na golu za Hajduk krenuo je Toni Silić, obranu s desna na lijevo čine Luka Hodak, Dario Marešić, Ron Raci, Šimun Hrgović, u veznom redu su Adrion Pajaziti, Hugo Guillamon i Rokas Pukštas dok trojicu u napadu sačinjavaju Roko Brajković, Ante Rebić i Marko Livaja za kojeg se mislilo da će krenuti s klupe.

Sastav Hajduka: Silić – Hodak, Marešić, Raci, Hrgović – Pajaziti, Guillamon, Pukštas – Brajković, Livaja, Rebić

Sastav Varaždina: Zelenika – Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić – Duvnjak – Canjuga, Latković, Mamić, Tavares – Mamut