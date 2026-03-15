Livaja: Garcia? Nemamo nikakvih problema. Neka se Hajduk izjasni po pitanju novog ugovora

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk je slavio protiv Lokomotive 2:1, a u prvom planu je bio Marko Livaja.

Utakmicu je prokomentirao član kluba 100, Marko Livaja. Livaja je danas upisao stoti gol u dresu Hajduka.

Upitana je zvijezda Splićana ima li osjećaj da je mogao dati više ove sezone.

“Sigurno da imam. Ozljeda koja se dogodila trebala je biti dva tjedna, na kraju se odužila na dva mjeseca, na račun nečije greške u klubu, ali nećemo govoriti čija je greška.

To me izbacilo iz ritma. Momčad je igrala dobro, nisam imao za čime žaliti. Kada se pobjeđuje, ne mijenja se ništa. Igram 15 godina nogomet, to sve razumijem. Neke stvari normalno da me ljute, ali mislim da je klub ispred svih. Rezultat je najbitniji.”

Osvrnuo se i na priče o novom ugovoru. “Nek se klub izjasni po tom pitanju. Ja sam se već dogovorio tri puta, na njima je”, rekao je Livaja čije riječi prenosi Dalmatinski portal pa komentirao i odnos s Garcijom, za koji se dugo zna da nije idealan:

“Nemam nikakvih problema s njim. On ima neki stil nogometa koji vidi, ja mislim drugačije. Nije da je neka svađa, odnos je dobar. Vidi drugačije tipove igrača nego što sam ja.”