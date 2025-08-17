PSG teško izborenom pobjedom započeo obranu naslova u Francuskoj

Podijeli :

ManuelxBlondeau via Guliver

Nogometaši Paris Saint-Germaina otvorili su sezonu u domaćem prvenstvu minimalnom pobjedom (1-0) na gostovanju kod Nantesa, čime je zaključeno prvo kolo Ligue 1.

Aktualne francuske i europske prvake je do pobjede doveo Vitinha pogotkom u 67. minuti, pri čemu je imao i pomoć domaćeg braniča od kojeg se lopta odbila, promijenila smjer i prevarila domaćeg vratara Anthonyja Lopesa.

Postigla je momčad Luisa Enriquea i drugi pogodak u 76. minuti, ali je na intervenciju VAR sobe taj gol Goncala Ramosa poništen zbog minimalnog zaleđa.

U prvom kolu je osam utakmica završilo pobjedom, a samo su Brest i Lille odigrali neodlučeno (3-3) u prvom dvoboju nedjeljnog programa.