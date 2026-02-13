PSG primio tri komada i neočekivano izgubio na gostovanju

U prvoj utakmici 22. kola francuskog nogometnog prvenstva Rennes je na svom terenu svladao branitelja naslova i trenutačno vodeći Paris SG s 3-1.
Mousa Tamari (34), Lepaul (69) i Embolo (81) su zabijali za Rennes, dok je Dembele (71) bio jedini strijelac za PSG.
Rennes je ovom pobjedom skočio na peto mjesto s 34 boda.
PSG je ostao na 51 bodu, dva više uz utakmicu više od drugog Lensa, koji će u subotu gostovati kod Paris FC-a.
