PSG Mbappeu mora isplatiti bogatstvo, žalit će se

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Pravni spor između Paris Saint-Germaina i Kyliana Mbappéa dobio je svoju prvu sudsku odluku, i to u korist francuskog nogometaša.

Radni sud u Francuskoj presudio je da pariški klub mora Mbappéu isplatiti 61 milijun eura zbog neisplaćenih plaća za sezonu 2023./2024., čime je okončana prva faza postupka koji traje već oko godinu i pol. Iako je presuda odmah provediva, jasno je da cijela priča još nije završena jer je PSG najavio žalbu.

Nekoliko sati nakon objave odluke, PSG se oglasio službenim priopćenjem u kojem navodi da poštuje presudu, ali i da zadržava pravo na daljnje pravne korake. Klupski odvjetnici već analiziraju mogućnosti žalbe s ciljem da Mbappé na kraju ne naplati dosuđeni iznos. Rok za podnošenje žalbe istječe 16. siječnja.

U priopćenju je klub naglasio da je tijekom cijelog procesa postupao u dobroj vjeri te da Mbappéu želi uspjeh u nastavku karijere. PSG se pritom poziva na tvrdnju da se igrač usmeno obvezao odreći 55 milijuna eura, oslanjajući se na njegove izjave iz siječnja 2024. godine o navodnom dogovoru s predsjednikom kluba.

Parižani ne odustaju i najavili su da će iscrpiti sve pravne mogućnosti, a slučaj sada ide pred Žalbeni sud u Parizu. Ova presuda ipak predstavlja neugodan udarac za PSG, koji je ranije čak razmatrao tužbu protiv Mbappéa tešku 440 milijuna eura, optužujući ga da je u lošoj vjeri skrivao planirani odlazak u Real Madrid bez odštete.

Jedan od glavnih argumenata obrane PSG-a bit će Mbappéovo navodno obećanje da neće otići iz kluba kao slobodan igrač. Međutim, ključni problem za Parižane jest to što ti dogovori, uključujući i oprost dijela potraživanja, nikada nisu potvrđeni pisanim putem, zbog čega ih sud nije uzeo u obzir.

Iako je riječ o velikom iznosu, ova presuda za Mbappéa predstavlja tek djelomičnu pobjedu jer su njegovi odvjetnici u početku tražili čak 240 milijuna eura. Unatoč tome, nakon ročišta izrazili su zadovoljstvo ishodom i uvjerenje da PSG neće uspjeti dodatno odugovlačiti postupak. Jasno je, ipak, da pariški klub u ovoj pravnoj borbi još nije izrekao posljednju riječ.