Paul Pogba se vraća nogometu

Nakon niza ozljeda, doping-suspenzije i pravne bitke s vlastitim bratom, povratak će za 32-godišnjeg veznjaka biti izrazito emotivan.

Postali su prvaci nakon 38 godina čekanja, i to zahvaljujući promjeni pravila!

Pogba nije nastupio od 3. rujna 2023., kada je odigrao 28 minuta za Juventus protiv Empolija, a ovo će mu biti i prvi nastup u Ligue 1 otkako je s 16 godina napustio Le Havre i potpisao za Manchester United. Njegova četverogodišnja suspenzija zbog korištenja DHEA-e smanjena je na 18 mjeseci, pa se mogao vratiti treninzima i utakmicama od ožujka 2025.

Novi trener Monaca Sebastien Pocognoli vidi ga kao ključnog vođu mlade momčadi, trenutno šeste u ligi. Klub je od njegova dolaska potkraj lipnja 2025. pripremio opsežan plan fizičke i mentalne rehabilitacije, uključujući biokemijske analize, kognitivne testove i individualne treninge kako bi se smanjio rizik od novih ozljeda.

Pogba će nositi broj 8 i očekuje se da će ovog vikenda započeti novo poglavlje karijere, pružajući iskustvo i autoritet ambicioznom Monacu.