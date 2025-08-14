Lyon i Nemanja Matić raskinuli ugovor: Problem je stvarala visoka plaća

Podijeli :

xConnorxMolloyx via Guliver

Bivši veznjak Chelseaja i Manchester Uniteda će potražiti novi klub

Nekadašnji srpski reprezentativac Nemanja Matić više neće nositi dres Olympique Lyona, nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s francuskim klubom. Iako je prema početnom dogovoru suradnja trebala trajati još godinu dana, obje strane su se složile da je najbolje krenuti nekim drugim putem.. Matić je za Lyon odigrao 58 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju.

Pretpostavlja se kako je razlog iza naglog rastanka Matićev visoki mjesečni ugovor od oko 400.000 eura, što ga je činilo drugim najplaćenijim igračem momčadi, odmah iza Alexandrea Lacazettea. Uz to, već je bilo poznato da se Matić nije najbolje slagao s trenerom Fonsecom. Klub se zahvalio 37-godišnjem veznjaku na zajedničkom razdoblju i poželio mu puno uspjeha u nastavku karijere.

Nemanja Matić seniorsku je karijeru započeo u Kolubari, potom je igrao za Košice, Chelsea, Vitesse, Benficu, Manchester United, Romu i Rennes, prije nego što je 2024. prešao u Olympique Lyon. Tijekom karijere ostavio je dubok trag u nekoliko vrhunskih europskih klubova, a očekuje se da će uskoro pronaći novi angažman.

S obzirom na tešku financijsku situaciju Lyona, raskid ugovora s Matićem dio je mjera smanjenja troškova. Kao moguće buduće destinacije spominju se Španjolska, posebno Valencia, te Nizozemska, gdje je Ajax pokazao interes.