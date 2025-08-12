Enrique: Ja sam odlučio da Donnaruma više neće braniti, želim drugačijeg golmana

Podijeli :

Boos Grootman by Guliver

Paris Saint-Germain objavio je popis igrača za utakmicu UEFA Superkupa protiv Tottenhama, a na njemu nema talijanskog reprezentativnog vratara Gianluigija Donnarumme.

Njegovo izostavljanje uslijedilo je nakon dolaska Lucasa Chevaliera, a trener Luis Enrique preuzeo je potpunu odgovornost za odluku.

“Donnarumma nije bio u momčadi i to je bila moja odluka. Sto posto sam odgovoran. Želim drugačijeg golmana i zato sam je donio. Donnarumma je jedan od najboljih na svijetu”, izjavio je Enrique na konferenciji za medije uoči susreta. Iako je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u osvajanju prvog PSG-ova naslova Lige prvaka, talijanski vratar sada je izbačen iz sastava i neće putovati na utakmicu, a sve upućuje na njegov skori odlazak iz Pariza.

Prema informacijama Fabrizija Romana, za Donnarummu se raspituje Manchester City, no PSG trenutno traži 50 milijuna eura, što se Englezima čini previsoko. Kako bi mu otvorio mjesto, City bi morao prodati sadašnjeg prvog vratara Edersona, a interes za Brazilca navodno pokazuje turski Galatasaray.