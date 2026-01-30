Lens slavio na otvaranju kola i ponovno preskočio PSG na vrhu Ligue 1

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Na otvaranju 20. kola francuske Ligue 1 Lens je ugostio Le Havre. U tom susretu je žuto-crvena ekipa tražila pobjedu kojom bi skočila na vrh domaćeg prvenstva. Do toga su i uspjeli doći te su s 1:0 upisali važnu pobjedu.

Jedini pogodak postigao je Ruben Aguilar u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Mogao je Lens doći i do 2:0, ali je u 66. minuti Adrienu Thomassonu poništen gol zbog igranja rukom. Inače Thomasson ima i hrvatske korijene po majčinoj strani koja je Hrvatica.

Ipak, nije se odlučio nastupati za Hrvatsku te i dalje ima francusko državljanstvo koje mu nije donijelo nastup u nijednoj od francuskih selekcija.

Lens je ovom pobjedom od 1:0 preskočio PSG na vrhu Ligue 1 te sada imaju 46 bodova. Parižani ipak imaju i utakmicu manje pa će u nedjelju protiv Strasbourga tražiti pozitivan rezultat kako bi se vratili na vrh.