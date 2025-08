Leko upisao prvu pobjedu u novom klubu

Podijeli :

Ivan Leko prošle sezone bio je trener Standarda iz Liegea, a ove je ostao u belgijskoj ligi, samo je sada trener Genta. U prvom kolu splitski trener nije došao do pobjede, ali zato je u drugom protiv novog prvoligaša slavio s 1:0.

U prvom kolu je Gent izgubio od Sint-Truidnesea VV s 3:1 pa se već u drugom kolu očekivala pobjeda za Leku i njegov tim.

Do nje su i došlo protiv novih prvoligaša, no na težak način. Dominirala je Lekina momčad cijelu utakmicu te su u 62. minuti prekod Wilfrieda Kange došli do vodstva, odnosno tako se bar činilo. Naime, njegov pogodak poništen je zbog zaleđa i Gent je ponovno morao loviti vodstvo.

Uspjeli su na kraju slomiti otpor La Louviera u 87. minuti, a ključan za to bio je Atsuki Ito koji je zabio svoj prvi gol sezone.

U sljedećem kolu Gent na svom terenu dočekuje Royal Union Saint-Gilloise, bivši klub Franje Ivanovića koji je preselio u Benficu.