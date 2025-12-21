Leko slavio protiv bivšeg kluba pa komentirao situaciju oko odlaska: ‘Još uvijek osjećam bol’

Podijeli :

xDavidxCatryx 20251221DC2_2946 via Guliver Image

U redovima Club Bruggea zavladalo je veliko olakšanje nakon pobjede 2:1 protiv KAA Genta u iznimno napetom susretu, dodatno obilježenom činjenicom da je na klupi Bruggea sjedio Ivan Leko, donedavni trener Genta. Nakon teške, ali važne pobjede, hrvatski strateg otkrio je detalje svog odlaska iz bivšeg kluba, kako prenosi belgijski Sporza.

Podsjetimo, 8. prosinca javnost je iznenadila vijest da je Club Brugge raskinuo suradnju s Nickyjem Hayenom i odmah imenovao Leku novim glavnim trenerom. Takav rasplet zatekao je čelnike Genta, koji su se neočekivano našli u potrazi za zamjenom.

Leko upisao prvo slavlje na klupi Club Bruggea Igrači Genta razočarani Lekinim potezom: ‘Nije čak ostavio ni poruku u grupnom chatu…’

„Došao sam tog utorka u devet sati kako bih rekao ono što sam imao, ali vrata su bila zaključana. Rečeno mi je da više nisam trener Genta i da nisam dobrodošao. Nisam tip koji šalje poruke iz daljine u grupnim chatovima – to nije moj način“, objasnio je Leko.

Dodao je kako situacija i dalje ostavlja trag:

„Još uvijek me boli. U Gentu sam imao dobre odnose i svjestan sam da su ljudi razočarani i ljuti. Imaju pravo na to, ali ja sam došao osobno, bez skrivanja, kako bih svima pogledao u oči.“

Nakon toga osvrnuo se na samu utakmicu, istaknuvši da je njegova momčad zasluženo slavila.

„Od prve do zadnje minute mi smo kontrolirali događanja na terenu. Stvorili smo dovoljno prilika za pobjedu, iako u nogometu to ne jamči rezultat. Igrali smo kvalitetno, s puno šansi, pa je pogodak u završnici donio veliko rasterećenje.“

Posebno je pohvalio strijelce Romea Vermanta i Nicolu Tresoldija.

„Za njih je to jako važno zbog samopouzdanja. Riječ je o talentiranim igračima koji još mogu puno napredovati i imaju važnu ulogu u momčadi.“

Ipak, ukazao je i na segment koji treba popraviti – igru nakon prekida.

„Ne smijemo primati golove na taj način. S obzirom na našu visinu, to moramo bolje braniti. Gent je svjestan svojih kvaliteta i pokušavao je zaprijetiti iz kontri i prekida, ali pokazali smo dovoljno snage da se nosimo s tim.“

Ovo je ujedno bio Lekin prvi susret s bivšim klubom u tzv. „Bitci za Flandriju“, dvoboju prepunom emocija. Na kraju su slavili on i njegova nova momčad, a nakon utakmice ponovno se povela priča o njegovu odlasku iz Genta, uz tvrdnje da se nije oprostio s klubom – što je Leko na konferenciji za medije odlučno opovrgnuo.