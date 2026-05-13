‘Vučević je kontaktirao Sučića i htio ga u Hajduku, tada nije igrao u Sociedadu’

U SHNL-u su do kraja prvenstva ostala još dva kola, ali posebna je priča što se ovih mjeseci događalo na Poljudu.
Isplivali su zanimljivi detalji o zimskim planovima bivšeg sportskog direktora Gorana Vučevića. U podcastu Žuti karton Jurica Radić otkrio je kako je Hajduk prošle zime pokušao dovesti dvojicu poznatih hrvatskih nogometaša, Dominika Prpića i Luku Sučića.
Posebna priča se zakotrljala oko Sučića…
“To nije izlazilo u javnost, ali znam da je Vučević kontaktirao Sučića, koji je fantastičan igrač. Krenuo je po njega jer tada nije igrao u Sociedadu, ali kasnije je ipak dobio minutažu”, rekao je Radić.
Vučeviću je puno toga bilo obećano…
“Vučeviću je obećano da će svaki prijelazni rok imati između milijun i pol do dva milijuna eura za pojačanja, ali to baš nije bilo tako”, zaključio je Radić.
