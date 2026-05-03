Lekin Brugge pobjedom u najvećem belgijskom derbiju preuzeo vrh lige četiri kola prije kraja

Podijeli :

xDavidxCatryx 20260426DC2_2690 via Guliver Image

U 36. kolu belgijske Jupiler lige vodeća momčad Royale Union SG izgubio je na gostovanju kod Sint-Truidensea te je tako ponudio priliku Club Bruggeu, koji vodi Ivan Leko, da pobjedom protiv Anderlechta u najvećem belgijskom derbiju preuzme vrh. Do tog cilja je Lekina ekipa i došla jer su najuspješniju belgijsku momčad u povijesti porazili s 3:1.

Već u osmoj minuti je Lekina ekipa povela autogolom Mathysa Angelyja i Club Brugge je na ljestvici uživo preuzeo vrh belgijske lige. Zbog dvije ozljede u prvom poluvremenu, jedne sa svake strane, prvo poluvrijeme produženo je osam minuta, ali ni to nije donijelo novi gol pa je Club Brugge na predah otišao 1:0.

Nakon odmora Club Brugge je zaigrao još bolje te je već u 59. minuti preko Carlosa Forbsa, bivšeg igrača Manchester Cityja, poveo s 2:0 da bi dvije minute kasnije Christos Tzolis pogodio za 3:0.

U 83. minuti Anderlecht je smanjio zaostatak golom mladog srpskog reprezentativca Mihajla Cvetkovića. Bio je to i posljednji gol na utakmici te je Club Brugge s 3:1 došao do važnog slavlja.

Ovom pobjedom je druga najuspješnjija momčad u povijesti Belgije preskočila Royale Union SG te sada četiri kola prije kraja imaju +1 u odnosu na aktualne prvake. U sljedećem kolu čeka ih ogled sa Sint-Truidenseom, klub koji je pomogao Bruggeu pobjedom protiv Royale Uniona.