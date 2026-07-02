Legendarni Santi Cazorla završio nogometnu karijeru

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xPabloxGarcia/PGSxPhotoxAgencyx via Guliver Image

Neko vrijeme se pričalo o tome da je 2025./2026. posljednja sezona karijere omalenog Španjolca Santija Cazorle, a sada je stigla i potvrda.

41-godišnji Španjolac posljednje tri sezone odigrao je u svom Real Oviedu gdje je, kao pravi nogometni romantik, primao minimalnu dozvoljenu plaću u španjolskom nogometu s klauzulom da svaki kupljeni njegov dres daje postotak za razvoj omladinskih kategorija u klubu.

S Oviedom je prošle godine izborio i nastup u La Ligi nakon brojnih godina izbivanja u nižem rangu, ali ove sezone ipak je ispao iz elitnog ranga.

Sada je nekadašnji španjolski reprezentativac, i kapetan u jednoj utakmici Furije te osvajač dva Europska prvenstva, okačio kopačke o klin.

Najveći trag u klubovima ostavio je u Arsenalu s kojim je osvojio dva FA Cupa i dva Superkupa. Da nije bilo ozljede zbog koje je mogao i ranije završiti karijeru, mnogi smatraju da bi s Topnicima osvojio i Premier ligu.

Cazorla je najavljivao odlazak u trenerske vode pa vjerujemo kako ćemo ga ubrzo gledati na nogometnim terenima, ali u nešto drugačijoj ulozi.