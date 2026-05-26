Legenda odlazi iz Barcelone

Legendarna nogometašica nije otkrila gdje će nastaviti karijeru, no odmah su krenule špekulacije o interesu klubova iz SAD-a i Meksika, kao i europskih velikana poput London City Lionessesa i PSG-a.

Iako je Barcelona imala opciju produljenja ugovora na još jednu sezonu te ju je željela zadržati, Putellas je odlučila potražiti novi izazov.

Očekuje se da će na kraju sezone Barcelonu napustiti još nekoliko važnih igračica. Siguran odlazak imaju Mapi León i Ona Batlle, dok ugovori istječu Salmi Paralluelo i Caroline Graham Hansen.

Putellas je sa španjolskom reprezentacijom osvojila naslov svjetske prvakinje, dok je na Europskom prvenstvu stigla do finala.