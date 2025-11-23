Legenda Intera o Modriću: ‘Njegova povijest govori sama za sebe’

Nogomet 23. stu 202513:46 0 komentara
Guliver Image

U večerašnjem milanskom derbiju, koji počinje u 20:45, Inter će odmjeriti snage s Milanom. Uoči utakmice La Gazzetta dello Sport razgovarala je s Marcom Materazzijem, bivšim talijanskim reprezentativcem i legendom Intera. Na pitanje koji bi igrači Milana mogli predstavljati najveću prijetnju njegovom bivšem klubu, Materazzi je posebno istaknuo dvojicu — Christiana Pulišića i Luku Modrića.

“Modrić je pravi prvak. S njim je Milan u svoj motor unio kvalitetu kojom se ne može pohvaliti svaka momčad. Očekivao sam od njega da će ovoliko igrati čak i s 40 godina jer njegova povijest govori sama za sebe. Imao je vrlo malo ozljeda”, rekao je Materazzi.

Prema najavama, dvojica hrvatskih reprezentativaca – Luka Modrić i Petar Sučić – trebali bi započeti susret u svojim prvim nastupima u talijanskom derbiju. Podsjetimo, Modrić je u Milan stigao kao slobodan igrač nakon odlaska iz Real Madrida, dok je Sučić prešao u Inter iz Dinama.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet