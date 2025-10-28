Legenda Chelseaja vodi engleskog drugoligaša: Nakon 25 godina bi ih mogao vratiti u Premier ligu

Podijeli :

Najbolji strijelac u povijesti Chelseaja, Frank Lampard, se nakon igračke karijere bavi trenerskom. Svoj put je počeo u Derby Countyju nakon čega je otišao u svoj Chelsea, potom u Everton, a zatim još jednom u Chelsea. Nakon pauze od skoro dvije godine preuzeo je Coventry City i čini se da je tamo sve kliknulo za legendarnog Engleza.

Njegova momčad nalazi se na vrhu Championshipa s 28 bodova, tri više od drugog Middlesbrougha te pet više od trećeg Milwalla. Ta razlika za londonskim klubom je bitnija jer prva dva mjesta vode direktno u Premier ligu. Lampard je Coventry nakon 12 kola već doveo u odličnu poziciju za borbu za promociju jer sedmom Prestonu bježi čak devet bodova pa je za očekivati da u sljedećih 30 kola Coventry barem izbori doigravanje ako posustanu s trenutačnom formom.

Ta trenutačna forma najbolja je u Championshipu. Prvi su po broju bodova u ligi, nemaju nijedan poraz, a imaju najviše udaraca, golova, udaraca u okvir, očekivanih golova, “čistih mreža” te su protivnicima dozvolili najmanje očekivanih golova. Sve to pokazuje da Lampard radi sjajan posao u engleskom drugoligašu.

Coventry je inače bio član povijesne prve premierligaške sezone 1992. godine. Oni su u najvišem rangu engleskog nogometa bili 34 uzastopne sezone, od 1967. godine do 2001. godine. Ove sezone se čini kako bi nakon 25 godina mogli izboriti povratak u Premier ligu.

