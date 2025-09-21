VIDEO / Nevjerojatno! Dinamov europski suparnik odigrao i petu utakmicu zaredom rezultatom 1-1

La Liga 21. ruj 202516:37 0 komentara

Rayo Vallecano i Celta odigrali su 1-1 u šestom kolu španjolske La Lige.

Jedan od Dinamovih europskih protivnika, Celta Vigo odigrala je svoju šestu utakmicu u ovosezonskoj La Ligi. Prvu su izgubili 0-2 kod kuće protiv Getafea, a onda u idućih pet odigrali pet identičnih utakmica. Svih pet su remizirali s rezultatom 1-1. Nevjerojatan niz…

