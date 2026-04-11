Trener Sociedada otkrio kakvo je stanje s Lukom Sučićem

Ricardo Larreina via Guliver Images

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić, koji je u subotu zabio gol za Real Sociedad u remiju 3-3 s Deportivo Alavesom, izašao je s terena u 85. minuti zbog velikog umora, izjavio je trener Pellegrino Matarazzo.

“Luka je dobro, samo jako umoran“, rekao je na konferenciji za medije u gradu San Sebastianu.

Ondje je 23-godišnji ofenzivni veznjak udarcem iz daljine zabio gol u 14. minuti za 1-1, nakon što je njegov kolega iz obrane Duje Ćaleta-Car postigao autogol u trećoj minuti.

“Prva dva gola smo si sami zabili premda nije bilo ozbiljne opasnosti pred našim vratima. Teško je objasniti kako se to dogodilo“, rekao je Matarazzo nakon te utakmice španjolskog prvenstva.

VIDEO / Treba li se Dalić zabrinuti? Sučić sjajno zabio pa izašao zbog ozljede VIDEO / ‘Show’ Hrvata u Španjolskoj: Ćaleta-Car zabio autogol, a onda je uslijedila golčina Sučića u ludom remiju

Poručio je da nije zadovoljan rezultatom do kojeg je Alaves došao pogotkom u 97. minuti.

Sučić i Ćaleta-Car, koji bi za dva mjeseca trebali igrati za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, sada su usredotočeni na finale španjolskog Kupa koje će za tjedan dana igrati u Sevilli protiv Atletico Madrida.

“U ovoj utakmici se već vidjelo da su nam misli u finalu Kupa“, izjavio je Matarazzo. “Sutra ćemo zaboraviti ovu utakmicu te se posve usredotočiti na finale. Veliki sam optimist. Smatram da imamo veliku priliku osvojiti Kup“, dodao je.

Sučić je u posljednjih pet prvenstvenih utakmica za Real Sociedad zabio dva gola i upisao asistenciju. Nakon što je Matarazzo postao trener krajem prosinca opet igra puno.

Ćaleta-Car redovito igra u udarnoj postavi.

Alavesov trener Quique Sanchez Flores rekao je da je neriješen ishod ogleda dviju baskijskih momčadi pravedan.

“Zadovoljan sam kako smo reagirali i kako smo se borili“, izjavio je na konferenciji za medije.

