Sud poništio odluku La Lige: Dani Olmo smije igrati za Barcelonu!

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Visoko sportsko vijeće donijelo je odluku u korist Barcelone, privremeno dopuštajući registraciju Danija Olma i Paua Victora.

Ova odluka dolazi kao iznenađenje, s obzirom na to da su La Liga i Španjolski nogometni savez prethodno odbili registraciju dvojice igrača. Međutim, riječ je o privremenom rješenju.

Barcelona je iskoristila pravo žalbe, što znači da će konačna odluka biti donesena nakon što se žalba razmotri u roku od tri mjeseca. Do tada, registracija ostaje na snazi, no ako žalba bude odbijena, Olmo i Victor neće moći igrati za Barcelonu do kraja sezone.

Dani Olmo vratio se u Barcelonu prošlog ljeta, deset godina nakon odlaska iz klupske akademije u Dinamo. Njegov povratak Barcelonu je koštao 55 milijuna eura odštete Leipzigu. U prvom dijelu sezone Olmo je za katalonski klub odigrao 15 utakmica, postigao šest golova i ostvario jednu asistenciju.

Problemi su nastali kada je La Liga, zbog kršenja pravila financijskog fair-playa, onemogućila Barceloni da registrira Olma za 2025. godinu. Igrač je službeno uklonjen iz momčadi, a njegovo ime više nije bilo vidljivo na službenoj stranici La Lige među igračima Barcelone.