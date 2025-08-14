Šok za Danija Olma, Barcelona ga želi prodati?!

Kako piše španjolski portal Fichajes, sjajna predsezona Fermina Lopeza dodatno je ugrozila njegovu poziciju, a dolazak Marcusa Rashforda i prebacivanje Raphinhe na poziciju desetke još više smanjuju prostor za Olma.

Klub razmatra prodaju bivšeg igrača Dinama, koja bi mogla donijeti oko 60 milijuna eura.

Olmo je u Barcelonu stigao 2024. iz RB Leipziga i do sada odigrao 39 utakmica uz 12 golova i sedam asistencija.

Tottenham je pokazao ozbiljan interes za španjolskog reprezentativca, tražeći kreativca nakon teške ozljede Jamesa Maddisona.

“Hansi Flick cijeni njegov talent, ali također vjeruje da momčadi trebaju igrači s većom fizičkom konzistentnošću. Prodaja Danija Olma značila bi gubitak tehnički briljantnog igrača, ali bi također riješila neke od financijskih problema Barcelone…

Budućnost Olma ovisit će o pregovorima između Barcelone i Tottenhama u nadolazećim tjednima. S ponudom od 70 milijuna eura na stolu i hitnom potrebom za novcem na Camp Nouu, transfer se čini sve vjerojatnijim. Ako se to dogodi, Spursi bi doveli igrača s dokazanim talentom, dok bi Barça dobila ključni financijski prostor za planiranje ostatka transfernog tržišta”, pišu Španjolci.

