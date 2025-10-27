Problemi u Realu! Vinicius i Alonso su u otvorenom sukobu: ‘Uvijek ja! Odlazim iz momčadi!’

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Napetosti koje su se mjesecima gomilale u Real Madridu sada su eksplodirale. Dan nakon El Clásica, odnosi između trenera Xabija Alonsa i Viniciusa Juniora pretvorili su se u otvoreni sukob koji potresa svlačionicu “kraljevskog kluba”

Prema pisanju španjolskog AS-a, klub je čvrsto stao iza svog trenera, dok se Brazilac osjeća duboko povrijeđeno i sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz Madrida.

Sve je kulminiralo u 72. minuti derbija, pri vodstvu Reala 2:1. Nakon što je na semaforu vidio svoj broj, Vinicius je u nevjerici povikao: “Ja? Ja? Treneru, treneru! Ja?”, a zatim, koračajući prema klupi, opsovao Alonsa na portugalskom. Kada je stigao do klupe, potpuno je izgubio kontrolu: “Uvijek ja! Odlazim iz momčadi! Odlazim, bolje da odem!”, vikao je dok je kretao prema tunelu koji vodi u svlačionicu.

U Real Madridu nema dvojbe – uprava je poslala jasnu poruku potpune podrške Xabiju Alonsu i njegovim odlukama, uključujući i spornu izmjenu. Istovremeno, izrazili su razočaranje ponašanjem Viniciusa, smatrajući da je njegov ispad narušio ugled kluba. Disciplinska kazna navodno nije isključena.

Vinicius s druge strane smatra da je problem dublji od same izmjene. U krugu bliskih ljudi poručio je da “trener jednostavno nema povjerenja” u njega i da “više ne zna što treba napraviti” kako bi zadobio Alonso­vo poštovanje. “Ispunio sam sve što je tražio – trčim, branim, žrtvujem se – ali osjećam da to ništa ne vrijedi”, navodno je rekao Brazilac. “Ako trener na mene ne računa kao na ostale, možda je bolje da odem.”

Sukob između njih dvojice traje već neko vrijeme. Još 22. rujna održan je krizni sastanak u Valdebebasu nakon što je Vinicius nekoliko puta ostao na klupi. Tada je, prema izvorima iz kluba, izjavio da će “razmisliti o odlasku u zimskom prijelaznom roku” ako se situacija ne promijeni. Iako se tada činilo da je napetost splasnula, sinoćnja izmjena pokazala je da problemi nikada nisu stvarno riješeni.

Vinicius je ove sezone bio zamjena u tri od 13 utakmica, a od deset koje je započeo, samo tri je odigrao do kraja. Frustracija raste, a njegova budućnost u Real Madridu sve je neizvjesnija. Iako bi volio ostati i produžiti ugovor koji vrijedi do 2027., Brazilac jasno daje do znanja: “Ako Xabi ostane i sljedeće sezone, a ja i dalje budem taj koji uvijek ide prvi van, tada stvarno moram razmisliti o svom putu.”