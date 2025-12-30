Preminuo najdugovječniji kapetan Atletico Madrida

Bivši španjolski nogometni reprezentativac Enrique Collar, najdugovječniji kapetan u povijesti Atletico Madrida, umro je u 91. godini, priopćio je klub.
“Preminula je jedna od naših najvećih legendi,” objavio je Atletico.
Collar je 16 godina bio Atleticov član, pri čemu je 10 godina bio kapetan kluba.
Ukupno je u Atleticovom dresu upisao 470 nastupa i postigao 105 golova između 1953. i 1969. godine, što ga čini petim igračem kluba po broju službenih nastupa. Rekorder je Koke sa čak 708 nastupa.
S Atleticom je osvojio španjolsko prvenstvo, tri Kupa kralja, te Kup pobjednika kupova.
Također je odigrao 16 utakmica za Španjolsku, nastupivši na Svjetskom prvenstvu 1962.
