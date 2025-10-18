Mbappe izjavom oduševio navijače Reala: ‘Meni je to normalno, to je znak poštovanja’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaš Real Madrida Kylian Mbappé kaže da je od prvog dana po dolasku na Pirenejski poluotok počeo učiti španjolski jezik te da se danas bez ustručavanja izražava na jeziku zemlje u kojoj igra nogomet.

Francuski as stigao je u Real Madrid u ljeto 2024. godine i od samog početka nastojao govoriti španjolski, zbog čega je dobio pohvale španjolskih medija.

„Meni je to normalno. To je znak poštovanja. Kada negdje dođete, pokušajte govoriti jezik te zemlje“, rekao je Kylian Mbappé te dodao:

„Mi u Francuskoj smo sretni kada ljudi uče francuski. Očekujemo da ljudi govore naš jezik. Jednostavno, kada stignete negdje, čeka vas druga kultura… To je druga zemlja, oni imaju svoj jezik, svoja pravila i svoje običaje.“

Mediji ističu da se Kylian Mbappé vrlo dobro snalazi sa španjolskim jezikom.

„Trudim se prilagoditi gdje god da jesam. Sada sam u Španjolskoj, pa se prilagođavam španjolskoj kulturi i običajima“, rekao je Francuz.

Kylian Mbappé do sada je odigrao 69 utakmica u dresu Real Madrida i postigao 58 pogodaka u svim natjecanjima. U španjolskoj La Ligi bilježi još impresivniju statistiku – 40 golova u 42 utakmice.