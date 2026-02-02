Evo koliko će Real biti bez Bellinghama

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Veznjak Real Madrida Jude Bellingham pauzirat će barem četiri tjedna zbog ozljede butnog mišića lijeve noge, koju je zaradio u nedjelju u prvenstvenoj pobjedi 2-1 protiv Rayo Vallecana.

Engleski reprezentativac napustio je teren u 10. minuti. Na početku sezone pauzirao je nekoliko tjedana nakon operacije ramena.

VIDEO / Težak udarac za Real nakon manje od 10 minuta, ozlijedio se Bellingham VIDEO / Real golom iz jedanaesterca u 100. minuti do pobjede protiv Vallecana

Zbog ozljede Bellingham će propustiti obje utakmice razigravanja za plasman u osminu finala Lige prvaka protiv Benfice, koje su na rasporedu 17. i 25. veljače. Također, neće biti na raspolaganju u prvenstvenim susretima protiv Valencije, Real Sociedada i Osasune. Njegov povratak se očekuje 1. ožujka u susretu protiv Getafea.

Bellingham je ove sezone u 26 utakmica upisao šest pogodaka i četiri asistencije u dresu Reala.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.